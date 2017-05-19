Горные селения Гаджигабула затопило селевыми потоками
2017-05-19 07:37 | www.apa.az | 3
Беспрерывные дожди привели к серьезным последствиям в горных селениях Гаджигабула.
Как сообщает миль-муганское бюро АПА, подтоплены села Губалы и Тава, входящие в состав поселка Удулу.
Больше от всего от стихии пострадало село Губалы. Более 15 домам и частным хозяйствам нанесен серьезный ущерб. Дожди вызвали половодье в реке Пирсаат, в результате подтопило гранатовые сады, частные посевные участки.
Затоплены приусадебные участки. Зафиксирован массовый падеж в ряде хозяйств. Мост, соединяющий село с райцентром оказался в аварийном состоянии, в связи с чем связь с селом временно прервалась. Накануне районная комиссия ЧС восстановила мост.
Создана комиссия для устранения последствий стихии и определения размера ущерба.
В настоящее время устраняются последствия.