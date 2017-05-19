На Тайване пожар в больнице унес жизни четырех человек

2017-05-19 07:30 | www.trend.az | 3

Жертвами пожара в лечебно-реабилитационном центре для престарелых города Пиндун на юге острова Тайвань стали четыре человека, еще 55 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство CNA.

По данным экстренных служб, пожар разгорелся утром в пятницу, четыре человека сгорели заживо в своих постелях. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, у них в основном наблюдаются симптомы отравления угарным газом.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Ведется расследование.