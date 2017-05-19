Баку-2017: Календарь 12-го дня Исламиады

2017-05-19 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стартует 12-й день соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В атлетике у мужчин начинаются соревнования по бегу на 1500 метров, бегу с препятствиями на 400 метров, эстафета 4×100 метров, метанию копья, прыжкам в длину и высоту, у женщин – бегу на 400 и 1500 метров, эстафета 4×100 метров и метанию диска.

В 12-й день Игр продолжатся соревнования по баскетболу (3х3). Женская сборная Азербайджана встретится со сборной Мали, мужская сборная - Саудовской Аравии и Пакистана.

Сегодня также пройдут соревнования по прыжкам в воду.

10:00 - 10:22 Женщины - 10-м платформа – отборочный тур 17:00 - 18:31 Женщины - 10-м платформа – финал Женщины - 10-м платформа – церемония награждения Мужчины - 3-м трамплин синхронные прижки - финал Мужчины - 3-м трамплин синхронные прижки - церемония награждения

В настольном теннисе в индивидуальных соревнованиях пройдут полуфиналы и финалы среди мужчин и женщин.

10:00 - 14:00 Мужчины - индивидуальные 1/2 финала Женщины - индивидуальные 1/2 финала 16:00 - 21:00 Мужчины - индивидуальные - финал Мужчины - индивидуальные - церемония награждения Женщины - индивидуальные - финал Женщины - индивидуальные - церемония награждения

Сегодня в индивидуальных соревнованиях по теннису будут определены победители.

10:00 - 14:00 Мужчины – индивидуальные - полуфиналы Женщины – индивидуальные - полуфиналы 16:00 - 21:00 Мужчины – индивидуальные - финал Мужчины – индивидуальные - церемония награждения Женщины – индивидуальные - финал Женщины – индивидуальные - церемония награждения

В волейбольном турнире последние матчи группового этапа среди мужских команд.

10:00 - 12:30 Мужчины - командная групповая игра A9 (Турция - Палестина) 12:30 - 15:00 Мужчины - командная групповая игра A10 (Туркменистан - Пакистан) 17:00 - 22:00 Мужчины - командная групповая игра B9 (Катар - Марокко) 19:30 - 22:00 Мужчины - командная групповая игра B10 (Алжир - Саудовская Аравия)

В соревнованиях по греко-римской борьбе на татами выйдут Махир Амирасланов (57 кг), Магомед Муслимов (65 кг), Джабраил Гасанов (74 кг) и Нурмагомед Гаджиев (97 кг).

10:00 - 13:24 Мужчины - 57 кг Мужчины - 65 кг Мужчины - 74 кг Мужчины - 97 кг 18:00 - 19:27 Мужчины - 57 кг Мужчины - 65 кг Мужчины - 74 кг Мужчины - 97 кг

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.