Горные селения Гаджигабула затопило селевыми потоками – ФОТО

2017-05-19 08:41 | www.oxu.az | 3

Беспрерывные дожди привели к серьезным последствиям в горных селениях Гаджигабула.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, подтоплены села Губалы и Тава, входящие в состав поселка Удулу.

Больше от всего от стихии пострадало село Губалы. Более 15 домам и частным хозяйствам нанесен серьезный ущерб. Дожди вызвали половодье в реке Пирсаат, в результате подтопило гранатовые сады, частные посевные участки.

Затоплены приусадебные участки. Зафиксирован массовый падеж в ряде хозяйств. Мост, соединяющий село с райцентром оказался в аварийном состоянии, в связи с чем связь с селом временно прервалась. Накануне районная комиссия ЧС восстановила мост.

Создана комиссия для устранения последствий стихии и определения размера ущерба.

В настоящее время устраняются последствия.

A.C.

