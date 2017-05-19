В Иране начались президентские выборы

2017-05-19 08:51 | www.trend.az | 2

Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел Ирана, Мостафа Ага Мирсалим, Исхак Джахангири, Хасан Рухани, Ибрахим Раиси, Мохаммад Бакер Галибаф и Мостафа Хашеми Таба являются 6 кандидатами, которые были утверждены для участия в предстоящих выборах, передает ИРНА.

Кандидат в президенты Ирана Мохаммад Багер Галибаф официально поддержал Сейеди Ибрахима Раиси и вышел из президентской гонки 15 мая. 16 мая кандидат на пост президенты Исхак Джахангири также официально объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру президента Хасана Рухани.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся заручиться поддержкой такого числа избирателей, будет проведен второй тур голосования, участвовать в котором будут два лидера первого тура.

Напомним, 12-е президентские выборы в Иране планируются провести в 103 странах и 132 посольствах или консульствах для иранцев, проживающих за рубежом.