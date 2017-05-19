Две женщины и ребенок упали с колеса обозрения в Вашингтоне – ВИДЕО

2017-05-19 09:11 | www.oxu.az | 3

Две женщины и ребенок упали с колеса обозрения в Порт Таунсенде в американском штате Вашингтон.

Как передает Oxu.Az, на аттракционе перевернулось ковшеобразное сиденье.

Сидящие там люди (70-летняя и 40-летняя женщины, а также 6-летняя девочка) упали с высоты более чем в 4 метра. Они были госпитализированы. По имеющимся данным, пожилая женщина получила серьезные повреждения. Жизни же девочки и другой пострадавшей ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Н.О

