Известный писатель пожаловался на проект Azercell

2017-05-19 09:39 | www.oxu.az | 3

Писатель Турал Джафаров выразил недовольство проектом Azercell Bookmate.

Как передает Oxu.Az, на своей странице в Facebook Т.Джафаров посетовал на то, что Azercell Bookmate поздно выкладывает книги азербайджанских писателей.

Писатель выяснил, что для скачивания e-pub версии его книги необходимо заплатить деньги. Однако в этом случае самому писателю ничего не полагается.

«Мне сказали, что сами ничего не зарабатывают, это международный проект, они платят туда. Я ответил, что если бы они направили средства, заработанные от рассылки спама, на финансирование проекта, то я бы дал им свою книгу.

Люди должны читать такие книги бесплатно. Может у кого-то нет денег на покупку книги.

Но если крупный оператор, не обеспечив финансирование такого небольшого проекта, хочет заработать на нем, то простите меня, я не могу позволить, чтобы между мной и читателем был мобильный оператор», - заявил Турал Джафаров.

С.Б.

