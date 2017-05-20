Два взрыва прогремели в Багдаде, есть погибшие и раненые

2017-05-20 00:18 | www.apa.az | 4

Два взрыва прогремели с столице Ирака, Багдаде.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, теракты произошли на юге Багдада.

Первый заминированный автомобиль был подорван близ полицейского участка, второй близ пункта досмотра сил безопасности. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения.

Ранее в пятницу в южной провинции Басра прогремели два взрыва, устроенные смертниками на заминированных автомобилях. Жертвами стали, по последним данным, семь человек, 15 пострадали.