В результате двух взрывов в Багдаде погибли не менее 11 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-05-20 00:53 | www.apa.az | 3

По меньшей мере 11 человек погибли в результате двух взрывов в окрестностях Багдада, еще 20 получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, взорвались бомбы, установленные в двух автомобилях. Четверо из погибших были офицерами полиции.

По информации полиции, атака была произведена недалеко от полицейского участка.

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна из террористических группировок.

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Два взрыва прогремели с столице Ирака, Багдаде.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, теракты произошли на юге Багдада.

Первый заминированный автомобиль был подорван близ полицейского участка, второй близ пункта досмотра сил безопасности. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения.

Ранее в пятницу в южной провинции Басра прогремели два взрыва, устроенные смертниками на заминированных автомобилях. Жертвами стали, по последним данным, семь человек, 15 пострадали.