На развитие шелководства выделено 4,5 миллиона манатов

2017-05-20 00:05 | www.oxu.az | 4

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению материально-технической базы шелководства в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Oxu.Az, распоряжение подписано в целях улучшения материально-технической базы шелководства, являющегося одной из традиционных отраслей сельского хозяйства в стране, обеспечения производителей шелкопряда породистыми и гибридными семенами продуктивных тутовых шелковичных червей и организации селекционно-племенных работ в этой области.

Согласно распоряжению, для восстановления Гахской племенной шелководческой станции, создания дополнительных производственных участков и оснащения их современным оборудованием из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики выделено 4,5 млн манатов.

С.Б.

