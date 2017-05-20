В Ливии более 140 человек стали жертвами атаки на авиабазу

2017-05-20 02:09 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 141 человек погиб в результате атаки на авиабазу на юге страны.

Как передает АПА со ссылкой на «Франс Пресс», солдаты возвращались с военного парада и были безоружны.

Среди жертв атаки также были мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Правительство национального согласия заявило, что не отдавало приказ об атаке на авиабазу.