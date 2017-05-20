Зять Ильхама Алиева встретился с Кадыровым – ФОТО

2017-05-20 00:48 | www.oxu.az | 3

Зять президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Самед Гурбанов встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Как передает Oxu.Az, об этом Кадыров написал на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья! У нас в гостях побывал Самед Курбанов, возглавляющий азербайджанский фонд имени Айдына Курбанова. Во время беседы он передал слова приветствия и тёплые пожелания от Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с которым меня связывают братские отношения. Мы договорились и впредь поддерживать близкие и дружественные связи между Чечней и Азербайджаном», - написал глава Чечни.

С.Б.

