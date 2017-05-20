Под Багдадом в результате двух взрывов погибли не менее 11 человек

2017-05-20 01:03 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 11 человек погибли в результате двух взрывов в окрестностях Багдада, еще 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, взорвались бомбы, установленные в двух автомобилях. Четверо из погибших были офицерами полиции.

По информации полиции, атака была произведена недалеко от полицейского участка.

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна из террористических группировок.