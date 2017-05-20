В Баку 26-летний парень получил огнестрельное ранение

2017-05-20 03:22 | www.apa.az | 4

Минувшим вечером в Баку 26-летний парень получил огнестрельное ранение из автомата Калашникова.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в Сабунчинском районе Баку, в жилом массиве Вишневка.

Дадашев Эльнур Этибар оглу (1991 г.р.) подвергся обстрелу со стороны неустановленных лиц. Пострадавший был срочно госпитализирован и прооперирован.

По словам родственников, огонь по Э.Дадашеву был открыт из автомобиля. По факту сотрудниками Сабунчинского РУП проводится расследование.