Экс-директор ФБР согласился выступить на слушаниях в Конгрессе

2017-05-20 03:56 | www.apa.az | 4

Уволенный президентом США Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми согласился выступить на открытых слушаниях спецкомитета Сената Конгресса по разведке.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, Об этом говорится в распространенном в совместном заявлении председателя комитета Ричарда Бэрра и его заместителя Марка Уорнера.

"Бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился выступить на открытых слушаниях комитета. Комитет назначит дату открытых слушаний после 29 мая", - говорится в документе.

Ранее экс-глава ФБР отказался выступать на закрытых слушаниях Конгресса. Трамп отправил Коми в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генпрокурор США и его заместитель Род Розенстайн, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.