Трамп начинает первое заграничное турне с переговоров в Саудовской Аравии

2017-05-20 03:29 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится в столице Саудовской Аравии с королем страны Салманом бен Абдель Азиз ас-Саудом, передает "Интерфакс".

Вечером Д.Трамп и его супруга Мелания приглашены на торжественный официальный ужин с королевской семьей.

Визит в Саудовскую Аравию проходит в рамках в турне по странам Ближнего Востока и Европы, которое является первой зарубежной поездкой Д.Трампа на посту главы государства.

На следующий день у президента США запланированы встречи с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Днем в воскресенье Д.Трамп выступит с речью перед лидерами более 50 исламских стран.