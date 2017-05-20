Azerbaycan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 1. sırada

2017-05-20 04:18 | www.trend.az | 1

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 7. günün ardından Türkiye 61 altın, 56 gümüş ve 45 bronz olmak üzere toplam 162 madalya ile ikinci sırada yer aldı.

Bakü'de yapılan 7. gün finalleri sonunda 63 altın, 35 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 124 madalya elde eden ev sahibi Azerbaycan, birinci basamağa yerleşti.

Türkiye, böylece oyunlarda 4 günden bu yana elinde bulundurduğu birinci sırayı Azerbaycan'a kaptırdı.

Oyunlarda 7. günün sonunda madalya tablosunda ilk 19 şöyle: