ЮНИСЕФ: "Мосул покинули 700 тысяч человек"

2017-05-20 05:18 | www.apa.az | 4

С начала операции по освобождению иракского Мосула, с ноября 2016 года, свои дома покинули 700 тысяч мирных жителей.

Как передает АПА со ссылкой на AP, об этом сообщил на пресс-конференции в Женеве представитель ЮНИСЕФ в Ираке Питер Хоукинс.

"Также вызывает обеспокоенность положение гражданского населения в западных кварталах Мосула. Больше всего от хаоса страдают женщины и дети. В частности дети в течение нескольких недель не получают достаточное количество пищи и воды. Они продолжают борьбу за существование в укрытиях, и даже если останутся в живых, то долго не смогут оправиться от полученной психологической травмы", - сказал он.

Хоукинс добавил, что до конца операции свои дома могут покинуть еще 200 тысяч человек.

Напомним, в ноябре 2016 года силы безопасности Ирака полностью освободили восточные кварталы Мосула, с 19 февраля текущего года продолжается операция по освобождению западных кварталов города.