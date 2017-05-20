Сборная Испании победила на юниорском ЧЕ по футболу

2017-05-20 05:44 | www.apa.az | 3

В финале юниорского (до 17 лет) чемпионата Европы по футболу национальная команда Испании встретилась против сверстников из Англии.

Как передает АПА со ссылкой на сайт УЕФА, основное время поединка завершилось с результатом 2: 2, но в серии послематчевых пенальти испанцы разгромили противников - 4: 1.

Таким образом Испания стала чемпионом Европы среди юношей до 17 лет в третий раз. Турнир проходил в Хорватии. Напомним, что в прошлогоднем турнире, который проходил в Азербайджане победила сборная Португалии.