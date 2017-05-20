Роухани лидирует на президентских выборах в Иране

2017-05-20 06:53 | www.apa.az | 4

Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на президентских выборах после подсчета 37 миллионов голосов.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственный источник.

По данным источника агентства, Роухани набирает 21,6 миллиона голосов после подсчета 37 из 40 миллионов бюллетеней. За ним следует аятолла Ибрахим Раиси с 14 миллионами голосов.

В выборах участвовали четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.