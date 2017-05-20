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В Индонезии загорелся паром, есть погибшие и пропавшие без вести

2017-05-20 07:26 | www.apa.az | 4

По меньшей мере, три человека погибли в результате пожара на пароме в Индонезии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, судьба 84 пассажиров остается неизвестной.

Всего на судне находились 178 пассажиров. Поисково-спасательная служба Индонезии сообщила о спасении 91 человека. Судьба остальных 84 пассажиров на данный момент неизвестна.

Паром Mutiara следовал от острова Ява до острова Борнео. На данный момент продолжаются поиски пропавших.

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