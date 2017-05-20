Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из минометов 50 раз

2017-05-20 10:08 | www.apa.az | 3

Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 82 миллиметровые минометы (49 снарядов), в течение суток 139 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как передает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского, на безымянных высотах Иджеванского, в селах Чинари, Мосесгех Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджилы, Кемерли, Гушчу Айрым Газахского, Коханеби, Мунджуглу, Агбулаг, Агдам и на безымянных высотах Товузского и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Шихлар, Ширванлы, Кенгерли, Баш Гарвенд, Джавахирли, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенского, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.