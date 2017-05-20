На автодороге Баку-Сумгаит предотвращена работа автобусов, занимающихся незаконной перевозкой пассажиров

2017-05-20 10:20 | www.apa.az | 3

«Рейды продолжаются. Уже не встречаются автобусы, занимающиеся незаконной перевозкой пассажиров на дороге Баку-Сумгаит».

Как передает АПА, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Кямран Алиев.

Он отметил, что очень редко можно встретить тех, кто работает на основе заказа. «Автобусы из Сумгаита в Баку и в обратном направлении в основном двигаются из автовокзала».