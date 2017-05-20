В Ливии 141 человек стали жертвами атаки на авиабазу

2017-05-20 09:10 | www.oxu.az | 3

Представитель ливийской национальной армий под командованием Халифы Хафтара Ахмад Аль-Месмари заявил, что 141 человек погиб в результате атаки на авиабазу на юге страны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Франс Пресс

«Солдаты возвращались с военного парада. Они были безоружны. Большинство из них погибли», — цитирует агентство слова Аль-Месмари.

По его словам, среди жертв атаки также были мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости.

По данным СМИ на авиабазу напали отряды так называемой третьей силы. Ее костяк составляют вооруженные формирования из Мисураты, которые формально подчиняются Минобороны в правительстве национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Аэродром обороняли подразделения ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. Сообщается, что нападавших поддерживали «Бригады обороны Бенгази», связанные с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ). Атаку удалось отбить. В числе жертв есть военные и мирные жители.

В ПНС отвергли причастность к нападению, осудили его и заявили, что не знали о готовящемся штурме.

Н.О.