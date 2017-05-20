Азербайджанский борец-вольник Гаджи Алиев вышел в полуфинал Исламиады

2017-05-20 11:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности азербайджанский борец-вольник в весовой категории 61 кг Гаджи Алиев встретился в четвертьфинале с таджикским борцом Тоджиддином Ходжаевым.

Гаджи Алиев одержал досрочную победу над соперником со счетом 10:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)