В Баку в день закрытия Исламиады будет ограничено движение транспорта

2017-05-20 10:39 | www.apa.az | 3

Бакинское транспортное агентство и Главное управление полиции города Баку заявили, что в день закрытия IV Игр исламской солидарности, 22 мая, будут применены ограничения на движение транспорта на улицах столицы.

Как передает АПА, 22 мая во второй части дня для общего движения будут закрыты участок от дорожного узла перед отелем Excelsior на проспекте Г.Алиева до Сабунчинского круга и от площади «Азнефть» на проспекте Нефтяников до улицы Ю.Сафарова.

Для участия на церемонии закрытия зрители смогут поехать на Бакинский олимпийский стадион на метро и на автобусах, выделенных Бакинским транспортным агентством.

Составы на станции «Кероглу», самой близкой к стадиону, будут работать с интервалом в 2 минуты и до 2-х часов ночи.