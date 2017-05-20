Азербайджанец выиграл конкурс талантов в Швеции – ФОТО

2017-05-20 09:30 | www.oxu.az | 3

18-летний азербайджанец Ибрагим Насруллаев стал победителем конкурса талантов «Talent 2017», организованного шведским телеканалом TV4.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на шведские СМИ.

В финале он исполнил песню на шведском языке «Hold My Heart».

Ибрагим Насруллаев год назад вместе со своей семьей прибыл в Швецию в качестве мигрантов. Всего за год юноша выучил шведский язык и сейчас свободно на нем говорит.

Как он заявил после победы, часть призовых, которые составляют полмиллиона крон, он пожертвует школе, где изучал шведский язык.

Н.О.