Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию

2017-05-20 11:22 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд - отправной пункт его первого зарубежного турне, в ходе которого он посетит Израиль и Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии. Кадры прибытия транслирует телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

Во время первого визита в королевство глава Белого дома обсудит с руководством страны укрепление сотрудничества и развитие отношений.

В Эр-Рияде у Трампа запланирована встреча с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Саудовско-американский саммит пройдет под лозунгом "Вместе мы достигнем цели", стороны обсудят сотрудничество в ряде областей, в частности в экономической и военно-технической. Ожидается подписания ряда двусторонних соглашений.

В Эр-Рияде также состоится встреча на высшем уровне лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с Трампом, к которой позднее присоединятся главы более 40 арабских и мусульманских стран. Как сообщил накануне вылета помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, президент встретится с мусульманскими лидерами за обеденным столом, а также обратится к ним с "вдохновляющей, но прямой речью о необходимости давать отпор радикальной идеологии", чтобы "по всему миру доминировало мирное представление об исламе".

В связи с этим наблюдатели напоминают, что второй заместитель премьера, министр обороны, второй наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд охарактеризовал президента США как "истинного друга мусульман". Саудовский принц, курирующий долгосрочную экономическую стратегию "Видение-2030", был принят одним из первых новым главой вашингтонской администрации в марте. Тогда саудовский министр назвал встречу "поворотным моментом" в саудовско- американских отношениях. Политологи в Эр-Рияде ставят в заслугу укрепление сотрудничества с Вашингтоном в том числе по вопросам обороны, безопасности и экономики именно принцу Мухаммеду.

Как отмечает газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на организаторов эр-риядских саммитов, "Видение-2030" будет обсуждаться на встрече короля Сальмана и Трампа. Более детально этот вопрос рассмотрят исполнительные директора более 10 американских компаний с саудовскими партнерами. В числе приоритетов, пишет издание, вопрос о первичном размещении акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco, запланированном на 2018 год. Частичная капитализация нефтяного гиганта должна принести порядка 2 трлн долларов, что станет основной для крупнейшего в мире инвестиционного фонда и даст ресурсы для продвижения плана "Видение-2030".

Президент США совместно с саудовским монархом будут присутствовать на открытии в Эр-Рияде нового Глобального центра по противодействию экстремистской идеологии. Задача центра - не допустить распространения радикальных идей посредством продвижения диалога культур и цивилизаций, а также религиозной терпимости. В этом контексте пройдет интерактивный форум с участием президента Трампа, посвященный роли социальных сетей в противостоянии терроризму и экстремизму.