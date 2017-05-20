В день закрытия Исламиады Бакинское транспортное агентство выделит 430 автобусов

2017-05-20 10:45 | www.apa.az | 3

В день церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности, 22 мая, Бакинское транспортное агентство выделит 430 автобусов.

Как передает АПА, об этом сообщил заведующий сектором отдела по связям с общественностью БТА Маис Агаев.

В день открытия функционировало 350 автобусов.

М.Агаев отметил, что во всех автобусах установлена система CPS. «В день открытия водители прошли медосмотр. В связи с обнаружением у 4-х водителей высокого давления и выявления факта, что один водитель превысил скорость, они были устранены от управления транспортом. В день закрытия водители также пройдут медосмотр. Посредством установленных CPS мы будем следить за автобусами».

М.Агаев добавил, что по настоящее время оштрафованы около 1000 водителей, допустивших нарушения в связи со въездом на специальные полосы.