Хасан Роухани вновь избран президентом Ирана

2017-05-20 11:04 | www.apa.az | 3

На президентских выборах в Иране победу одержал Хасан Роухани.

Как передает тегеранское бюро АПА, по предварительным данным, с 22 млн. 796 тыс. 468 голосами лидирует нынешний президент Хасан Рухани.

Его главный конкурент, кандидат от консерваторов, Ибрагим Раиси - на втором месте (15 млн. 796 тыс. 468 голосов).

Другие кандидаты - Моустафа Мирсалим смог набрать 455 тыс. 211 голосов, а Моустафа Хашимитеба – 210 тыс. 597 голосов.

Председатель избирательного штаба Ирана Али Аскер отметил, что результаты голосования известны, но по закону надо ждать до 14:00. Официальные результаты будут объявлены в 14:00.

По его словам, на голосовании участвовали 70% лиц, имеющих право на голос.

Первый заместитель президента Ирана Ишаг Джахангири поблагодарил народ за активное участие на голосовании.