В Баку 20-летний парень получил ножевое ранение

2017-05-20 09:40 | www.oxu.az | 3

В Баку молодой человек получил ножевое ранение.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован в Насиминском районе.

Так, на улице Гасана Алиева Асиф Васиф оглу Сафаров 1997 г.р. со стороны неизвестного лица или неизвестных лиц был приглашен во двор дома, в котором проживает. А. Сафаров, направившийся по вызванному адресу, получил там ножевое ранение. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По факту сотрудниками 20-го отделения полиции Насиминского РУП ведется расследование.

Н.О.