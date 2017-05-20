Мадуро попросил Трампа убрать руки от Венесуэлы

2017-05-20 09:50 | www.oxu.az | 3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил президента США Дональда Трампа «не лезть в дела его страны».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

«Убери отсюда руки, Дональд Трамп, иди домой, Венесуэла себя уважает», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп пообещал вместе с государствами Западного полушария работать над улучшением ситуации в Венесуэле.

До этого Николас Мадуро обсудил с президентом России Владимиром Путиным кризис в стране.

Н.О.