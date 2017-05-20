Мадуро попросил Трампа убрать руки от Венесуэлы
2017-05-20 09:50 | www.oxu.az | 3
Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил президента США Дональда Трампа «не лезть в дела его страны».
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.
«Убери отсюда руки, Дональд Трамп, иди домой, Венесуэла себя уважает», — заявил он.
Ранее Дональд Трамп пообещал вместе с государствами Западного полушария работать над улучшением ситуации в Венесуэле.
До этого Николас Мадуро обсудил с президентом России Владимиром Путиным кризис в стране.
Н.О.