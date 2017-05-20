В Париже скончался американский фотограф Стэнли Грин, снимавший Нагорно-карабахский конфликт

2017-05-20 11:23 | www.apa.az | 3

В Париже на 68-м году жизни скончался известный американский фотограф Стэнли Грин, снимавший Нагорно-карабахский конфликт.

Как передает АПА со ссылкой на Associated Press, С.Грин умер в пятницу после долгой болезни.

Отметим, что Стенли Грин освещал военные конфликты по всему миру.

Грин снимал падение Берлинской стены, а также делал фоторепортажи во время конфликтов в Судане, Афганистане, Руанде, Нагорном Карабахе, Ираке, Афганистане, Ливане.