Минобороны о ситуации на фронте

2017-05-20 10:10 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60- и 82-мм минометы (49 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 139 раз.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Чинари, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджылы, Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, в селах Коханеби, Мунджуглу, Агбулаг, Агдам и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Кенгерли, Баш Карвенд, Джевахирли, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Н.О.