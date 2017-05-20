Xalq Bank презентовал издание о жизни и творчестве известного живописца Камала Ахмеда (ФОТО)

2017-05-20 11:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в головном офисе Xalq Bank состоялась презентация издания, посвященного жизни и творчеству известного азербайджанского живописца, заслуженного деятеля искусств Камала Ахмеда, сообщает Trend Life.

Издание вышло в свет в рамках проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние), осуществляемого Xalq Bank.

В презентации пятнадцатого издания проекта Xalq Əmanəti приняли участие видные общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, творческой интеллигенции.

Ведущая мероприятия Диляра Салим в своем выступлении подчеркнула значимость проекта, который направлен на сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия Азербайджана.

Было отмечено, что в его рамках на трех языках – азербайджанском, английском и русском, издаются художественные альбомы, поэтические сборники и научно-исторические исследования выдающихся азербайджанских художников, поэтов и ученых.

Данные издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также бесплатно распространяются среди ценителей культуры Азербайджана.

Как подчеркнула Диляра Салим, пятнадцатое издание проекта Xalq Əmanəti посвящено творческому пути и деятельности художника Камала Ахмеда, который был истинным творцом и сильной личностью.

Затем друзья, коллеги, близкие Камала Ахмеда, среди которых председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, заслуженный деятель искусств, поэт Чингиз Алиоглу, учредитель Университета "Хазар" Гамлет Исаханлы, руководитель Бакинского центра искусств Yeni Gallery Рафаэль Гюльмамедли, доктор искусствоведения, профессор Джамиля Гасанзаде, известный писатель, публицист Азер Абдулла, поделились воспоминаниями о художнике, рассказали о том, что оказало сильное влияние на его творчество, а также о жизненных принципах, которых придерживался мастер кисти.

Было отмечено, что в работах Камала Ахмеда чувствуется вся его натура – буйная и ранимая, грубая и искренняя, жестокая и нежная, и всегда одинокая, сомневающаяся, ищущая опору. Художник творил, закрывшись от всего мира, и к этому таинству никому не разрешалось прикасаться. Он не любил говорить о своих работах, не допускал никаких дискуссий о собственной живописи, скрывал от всех внутреннюю жизнь. Он выражал свою душу, раскрывал себя только через образы на холсте, в бесконечном общении с самим собой. Вымышленный мир на полотне был его родной стихией. Он шифровал свои мысли в определенных изображениях, с годами выработав собственный язык метафор, символов, знаков, вызывающих разные ассоциации.

В своем выступлении на презентации дочь художника Камила Ахмедова выразила благодарность Xalq Bank за внимание к творчеству и наследию ее отца.

"Очень давно не проходили выставки и вечера памяти Камала Ахмеда, и сегодня сердца людей, которые пришли на презентацию, полны волнующих воспоминаний. Я счастлива, что спустя 25 лет после смерти папы его друзья и коллеги помнят о нем. Это, наверное, самое большое счастье для человека искусства - остаться незабытым. Несмотря на то, что папа прожил недолгую жизнь, он оставил большое наследие для будущего поколения. Манера его письма неповторима, от всех работ исходит очень большая энергетика, которой он обладал сам", - сказала она.

Дочь художника поблагодарила всех присутствующих на мероприятии, отметив: "Человек жив, пока о нем помнят…".

В заключение Диляра Салим пригласила всех гостей мероприятия ознакомиться с экспозицией работ Камала Ахмеда. По ее словам, художник был убежден, что искусство нужно чувствовать и только, его не нужно объяснять и интерпретировать.

Экспозиция работ Камала Ахмеда открыта для посетителей с 20 мая в Главном офисе (адрес: г. Баку, пр. Иншаатчылар, 22L). Посетить выставку можно по будням с 18:00 до 21:00, по выходным - с 10:00 до 16:00. Вход - свободный.

Камал Ахмед оглу Ахмедов родился 28 февраля 1940 года в Баку. Потеряв в раннем детстве обоих родителей, он воспитывался в детском доме и прожил тяжелую, полную трудностей и лишений жизнь. Любовь к рисованию привела его в Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде. Одним из его учителей была Ваджия Самедова — первая азербайджанская женщина-живописец, получившая профессиональное художественное образование в Москве. Она чувствовала в Камале талант и помогала ему, хотя по натуре была принципиальным и ревностным хранителем реалистических традиций в живописи, сторонником академических норм. С самых ранних лет становления Камал Ахмед хотел отличаться, быть непохожим на других. Творчество художника, считавшего своими учителями и наставниками таких мастеров, как Саттар Бахлулзаде, Джавад Мирджавадов, Расим Бабаев, Горхмаз Эфендиев и Фазиль Наджафов, разностороннее и сложное. Колорит Камала нельзя спутать ни с каким иным, хотя он пробовал манеру письма, а иногда и сюжеты, палитру своих любимых художников, что совершенно естественно — ведь все они жили и творили в то же время и в одном жизненном пространстве, подпитываясь из общего источника.

Он увлекался философией Низами и Физули, цитировал других великих мыслителей и превратился в настоящего дервиша, целью которого было найти истину — призрачную и недостижимую, как линия горизонта. И он искал ее долгие годы пребывая в лишениях и безвестности, при этом ничто не было способно свернуть его с пути истинного искусства.

В 1987 году художнику наконец посчастливилось провести свою первую персональную выставку, и только к концу жизни, преодолев идеологические препоны, творчество Камала Ахмеда стало доступным для широкого зрителя. Произведения художника как ценные образцы азербайджанской живописи бережно хранятся в частных коллекциях и собраниях крупных музеев и галерей.

Проект Xalq Əmanəti, стартовавший в 2010 году, служит делу сохранения и передаче будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно. За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; увидели свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, а также книга "Монеты Азербайджана" видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли.

(Автор: Джани Бабаева)