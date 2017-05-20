Рейтинг Трампа достиг рекордно низкой отметки

2017-05-20 10:20 | www.oxu.az | 2

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента среди американцев опустился до самых низких значений со дня инаугурации.

Как сообщает Oxu.Az, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Ipsos и агентством Reuters.

Опрос, который проводился с 14 по 18 мая, показал, что 38% американцев поддерживают деятельность Трампа, тогда как 56% респондентов выразили недовольство работой президента. Еще 6% опрошенных сказали, что затрудняются с ответом.

По данным социологов, только 14% респондентов, назвавших себя демократами, заявили о поддержке Трампа, тогда как 77% опрошенных, назвавшихся республиканцами, сказали, что поддерживают президента.

Н.О.