Календарь 13-го дня Исламиады

2017-05-20 10:30 | www.oxu.az | 2

Стартует 13-й день соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, в атлетике у мужчин начинаются соревнования по бегу на 1500, 10 000 метров, эстафета 4×400 метров, толканию ядра, прыжкам в длину и прыжкам с шестом, у женщин – бегу на 10 000 метров, эстафета 4×400 метров.

Мужские и женские сборные Азербайджана по баскетболу 3Х3 в 1/4 финала встретятся со сборными Индонезии.

Сегодня также пройдут соревнования по прыжкам в воду.

10:00 - 10:38 Мужчины - 10-м платформа – отборочный тур 17:00 - 17:56 Мужчины - 10-м платформа – финал Мужчины - 10-м платформа – церемония награждения

Сегодня также стартуют парные соревнования по настольному теннису.

16:30 - 21:30 Мужская команда - 1/4 финалы Женская команда - 1/4 финалы

Теннисисты в 13-й день Игр исламской солидарности продолжат борьбу.

10:00 - 18:00 Мужчины - индивидуальные - 1/4 финалы Женщины - индивидуальные - 1/4 финалы Мужчины - пары - полуфиналы Женщины - пары - полуфиналы

Сегодня будут определены финалисты среди мужских команд по волейболу.

Во второй день соревнований по вольной борьбе Азербайджан представят Гаджи Алиев (61кг), Муртуз Муслимов (70 кг), Шариф Шарифов (до 86 кг) и Джамаладдин Магомедов (125 кг).

10:00 - 12:29 Мужчины 61 кг Мужчины 70кг Мужчины 86 кг Мужчины 125 кг 18:00 - 19:31 Мужчины 61 кг Мужчины 70 кг Мужчины 86 кг Мужчины 125 кг

На Играх исламской солидарности стартуют соревнования по ушу.

09:00 - 11:49 Мужчины 48 кг Мужчины 52 кг Мужчины 56 кг Мужчины 60 кг Мужчины 70 кг Мужчины 75 кг 19:00 - 22:09 Мужчины 56 кг Мужчины 60 кг Мужчины 65 кг Мужчины 70 кг Мужчины 75 кг

В 13-й день Исламиады начнутся соревнования по восточному виду борьбы — зорхане.

Н.О.