Азербайджанский борец поборется за «бронзу» Исламиады

2017-05-20 12:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности азербайджанский борец-вольник Шариф Шарифов (86 кг) встретился в полуфинале с иранским спортсменом Хасаном Язданичарати.

Язданичарати удалось выиграть бой и выйти в финал со счетом 0:11.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)