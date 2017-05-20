Азербайджанский борец Муртузали Муслимов одержал победу в полуфинале на Исламиаде

2017-05-20 12:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец-вольник Муртузали Муслимов в полуфинале IV Игр исламской солидарности одержал победу над представителем Кыргызстана Русланом Сайбакасовым.

Муслимов победил в полуфинале со счетом 14:3 и вышел в финал.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)