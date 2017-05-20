МИД ФРГ: Должен быть обеспечен неограниченный доступ мониторинговых институтов СЕ в Нагорный Карабах и прилегающие семь районов Азербайджана

2017-05-20 11:49 | www.apa.az | 3

Пришло время для беспрепятственного доступа Совета Европы в Нагорный Карабах и прилегающие семь районов Азербайджана.

Как передает АПА со ссылкой Укринформ, об этом сказал Госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот, выступая в Никосии на 127-й сессии Комитета министров Совета Европы.

«Положение в области прав человека в Крыму, аннексированном Россией в нарушении норм международного права, а также в контролируемых сепаратистами районах на востоке Украины по-прежнему дают повод для большого беспокойства. Пришло время предоставить Уполномоченному по правам человека и другим мониторинговым институтам Совета Европы неограниченный доступ в эти регионы», - сказал Рот.

МИД ФРГ призывает генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда «решительно продолжать свои усилия».