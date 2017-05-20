Селфи станет пропуском на самолет в Бразилии

2017-05-20 10:40 | www.oxu.az | 2

Пассажиры, пользующиеся услугами бразильской авиакомпании Gol Linhas Aéreas Inteligentes, смогут регистрироваться на ее рейсы с помощью селфи.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на страницу перевозчика в Фейсбуке, запуск соответствующего мобильного приложения намечен на июнь 2017 года.

Предполагается, что благодаря технологии распознавания лиц авиакомпания сэкономит время пассажирам, которым не придется вводить свои паспортные данные. По данным американского перевозчика Delta Air Lines, который выступает партнером Gol, приложение подойдет пассажирам, путешествующим и внутри Бразилии, и за ее пределы.

Кроме того отмечается, что бразильский перевозчик использует еще один нестандартный канал регистрации на рейс - личные сообщения в Twitter.

Авиакомпания Gol Transportes Aéreos Inteligentes работает с 2001 года. По данным на апрель 2017 года, в ее парке числились 120 узкофюзеляжных самолетов Boeing 737-700/800.

Н.О.