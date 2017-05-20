Баку-2017: Азербайджанский борец Гаджи Алиев вышел в финал соревнований Исламиады
2017-05-20 12:29 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские борцы-вольники продолжают успешно выступать на IV Играх исламской солидарности.
Гаджи Алиев (61 кг) встретился в полуфинале соревнований с иранцем Масудом Исмаилпуром.
Азербайджанский спортсмен одержал победу со счетом 8:1.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Текст: Кямаля Сеидова)