Баку-2017: Азербайджанский борец Гаджи Алиев вышел в финал соревнований Исламиады

2017-05-20 12:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские борцы-вольники продолжают успешно выступать на IV Играх исламской солидарности.

Гаджи Алиев (61 кг) встретился в полуфинале соревнований с иранцем Масудом Исмаилпуром.

Азербайджанский спортсмен одержал победу со счетом 8:1.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)