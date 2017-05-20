Стал известен прогноз погоды на территории Азербайджана в выходные дни

2017-05-20 12:37 | www.apa.az | 3

21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Однако ночью в некоторых местах полуострова возможны дожди, грозы.

Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16°, днем 20-24° тепла, в Баку ночью 14-16°, днем 21-23° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана в некоторых местах возможны грозы и дожди, местами интенсивного характера, выпадет град. Днем подует западный ветер, который в различных местах будет порывистым.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.