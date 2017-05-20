Председатель Милли Меджлиса Азербайджана отправляется с визитом в Турцию

2017-05-20 13:16 | www.apa.az | 3

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов с 21 по 23 мая будет находиться с рабочим визитом в Стамбуле (Турция) для участия на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Как сообщили АПА в пресс-службе Милли Меджлиса, на мероприятии будут обсуждаться: сегодняшняя ситуация в Черноморском регионе, борьба с терроризмом, укрепление сотрудничества между странами-членами структуры и перспективы дальнейшего развития.

В рамках визита планируется ряд встреч О.Асадова с руководителями делегаций, участвующих на мероприятии.