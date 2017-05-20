Число оштрафованных водителей за проезд по «желтой» полосе достигло 1000 человек

2017-05-20 11:00 | www.oxu.az | 2

С 5 мая по сегодняшний день более 1000 водителей привлечены к административной ответственности за въезд на запрещенную специальную полосу, предназначенную для IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев.

По его словам, на некоторых дорогах столицы в ряде случаев допускается выезд водителей на эти полосы с разрешения дорожной полиции: «Для того, чтобы на территории не образовывалась пробка и плотное движение, в некоторых случаях дорожная полиция направляет водителей на эти полосы, в этом случае протокол не составляется. В иных случаях, водители, без разрешения выехавшие на запрещенную полосу движения, штрафуются».

По словам К. Алиева, после обращения к водителям столицы в связи с этим, они соблюдают правила.

Н.О.