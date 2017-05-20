На Исламиаде стартовали соревнования по ушу – ФОТО

2017-05-20 11:10 | www.oxu.az | 3

В субботу на IV Играх исламской солидарности стартовали соревнования по ушу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend, на соревнованиях среди мужчин Азербайджан представляют Орхан Гатамов (весовая категория 48 кг), Эльчин Эминов (56 кг), Руслан Пиралиев (60 кг), Байрам Шаммедов (65 кг), Вугар Керемов (70 кг), Парвиз Абдуллаев (75 кг), Рафаэль Тарведиев (65 кг) и Талех Исаев (70 кг).

В соревнованиях по ушу участвуют спортсмены из 17 стран.

Представляем фотографии с соревнований :

И.Н.