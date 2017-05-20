В Агдашском районе машина переехала полицейского

2017-05-20 13:27 | www.apa.az | 3

В Агдашском районе машина задавила сотрудника дорожной полиции. Как передает местное бюро АПА, происшествие произошло на 245 км магистрали Баку-Шамаха-Евлах, на территории села Зейнеддин Агдашского района.

Житель поселка Ляки Агдашского района Алескер Дашдиев, который управлял автомобилем марки «ВАЗ 2106» с госномером 19-BB-772, сбил сотрудника дорожной полиции Отделения полиции Агдашского района, сержанта полиции Гасымова Эмина Шакир оглу (1986 г.р.).

Автомобиль переехал ногу полицейскому, который был доставлен в отделение реанимации Центральной районной больницы Агдаша с различными травмами. Состояние полицейского оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.