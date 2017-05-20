МВД: Стрелявшим в Баку в 26-летнего парня оказался душевнобольной - ОБНОВЛЕНО

2017-05-20 13:47 | www.apa.az | 3

Министерство внутренних дел распространило информацию о 26-летнем парне, который получил пулевое ранение.

Как передает АПА, сообщается, что 19 мая Эльнур Дадашов, проживающий в поселке Маштага Сабунчинского района, был доставлен в больницу с пулевым ранением в руку.

В результате розыскных мер, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчиснкого района, был задержан ранее судимый, душевнобольной Адалет Бабаев, подозреваемый в совершении преступления на почве хулиганства.

У него были изъяты пистолет «Макарова» и 6 патронов, которые он использовал при совершении преступления.

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Минувшим вечером в Баку 26-летний парень получил огнестрельное ранение из пистолета Макарова.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в Сабунчинском районе Баку, в жилом массиве Вишневка.

Дадашев Эльнур Этибар оглу (1991 г.р.) подвергся обстрелу со стороны неустановленных лиц. Пострадавший был срочно госпитализирован и прооперирован.

По словам родственников, огонь по Э.Дадашеву был открыт из автомобиля. По факту сотрудниками Сабунчинского РУП проводится расследование.