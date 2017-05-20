Китаянка ногой ударила девочку, которая мешала её свиданию – ВИДЕО

2017-05-20 11:20 | www.oxu.az | 2

Посетительница ресторана в китайском городе Даляне ударила ногой девочку, которая мешала ей общаться с парнем.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на life.ru, инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как между столами в ресторане бегают дети. В какой-то момент терпение одной из посетительниц лопнуло: она подошла к девочке, которая спряталась в углу, и пнула её.

Реакция мамы малышки не заставила себя ждать: она набросилась на обидчицу своей дочери и ударила её несколько раз. Девушек разняли гости ресторана и официанты. Уходя, обиженная студентка взяла со стола бутылку и кинула её в девочку.

И.Н.