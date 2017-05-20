Так будет выглядеть новая Motorola – ФОТО

2017-05-20 11:30 | www.oxu.az | 2

Журналисты издания Android Authority поделились рендерами устройства под названием Motorola Moto Z2 Force, передает Oxu.Az cо ссылкой на Life.

На опубликованном изображении можно рассмотреть некоторые важные детали. В частности, на задней панели виднеется сдвоенный модуль основной камеры. Чуть ниже расположены специальные коннекторы — скорее всего, при помощи них к телефону будут подключаться специальные модули.

Кроме того, издание опубликовало предположительные характеристики девайса. Если верить утечке, Moto Z2 Force получит 5,5-дюймовый Full HD-дисплей, защищённый от падений и царапин по технологии ShatterShield. Также телефон будет работать на базе процессора Snapdragon 835.

Скорее всего, Motorola покажет новый флагман уже этим летом, однако точной даты презентации журналисты пока не называют.

Н.О.